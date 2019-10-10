Прокурору Ямала прочат повышение по службе

Прокурор Ямала Александр Герасименко, вероятно, не возглавит Уральскую транспортную прокуратуру. Однако он может перейти на работу в Генеральную прокуратуру. Такую версию сообщает источник «URA.RU», знакомый с ситуацией.
Пост главы Уральской транспортной прокуратуры вакантен с июня 2019 года после отставки Павла Кукушкина. Сейчас обязанности руководителя ведомства временно исполняет Сергей Забелов. Уральская транспортная прокуратура имеет подразделения во всех регионах УрФО, Пермском крае и Оренбургской области. «В транспортной прокуратуре активно обсуждают, что Герасименко не возглавит ведомство, якобы он перейдет в Генпрокуратуру», — озвучил версию собеседник агентства. Какой пост Герасименко может занять в этом ведомстве, источник сказать затруднился.
Впрочем, другой источник, близкий к прокуратуре Ямала, опровергает информацию о переходе Герасименко в Генпрокуратуру.
В Уральской транспортной прокуратуре «URA.RU» сообщили, что не в курсе предстоящих кадровых изменений. В управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры России отметили, что все назначения и кадровые решения публикуются на официальном сайте ведомства. В пресс-службе надзорного ведомства Ямала агентству сказали, что сейчас Герасименко находится в отпуске. Когда он вернется на работу, там уточнить не смогли. В отпуске до сегодняшнего дня, 10 октября, находился и глава прокуратуры Магаданской области Анатолий Васильев, который, как ожидается, станет главой ямальского надзорного ведомства вместо Герасименко.