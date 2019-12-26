В Кремле рассказали, каким был 2019 год для Путина

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
По словам Дмитрия Пескова, обстановка на международной арене «оставляет желать лучшего»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле рассказали, каким был для властей уходящий 2019 год. Впечатлениями в ходе конференц-колла поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для Кремля это был год напряженной работы, как всегда, как говорит президент Путин, направленной на повышение благосостояния граждан России», — отметил он. По словам Пескова, российский лидер рассказывал, что в экономике страны наблюдаются «определенные трудности», однако общая стабильность россиянам гарантирована.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что обстановка на международной арене «оставляет желать лучшего». Он подчеркнул, что недружественные настроения в отношении России не способствуют плодотворным результатам. «Несмотря на это сложная и напряженная работа по-прежнему продолжается», — заключил Песков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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