Вначале 2020 года планируется отставка первого заместителя предателя ВТБ Дмитрия Олюнина. Как сообщает Reuters со ссылкой на двух источников, близких к банку, после отставки топ-менеджера деятельность подконтрольных ему подразделений распределят между остальными членами правления.
«Новое место работы Олюнина пока неизвестно», — сообщает агентство. Впрочем, сам Олюнин заявил изданию, что информация о его уходе является «беспочвенными слухами».
Олюнин в ВТБ был куратором финансового блока, занимался стратегией развития, ИТ и операционным бизнесом, напоминает РБК. В ноябре шеф Олюнина — глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что в банке на уровне правления ожидаются кадровые изменения. «Думаю, мы в начале следующего года проведем несколько изменений», — анонсировал Костин.
Помимо группы ВТБ, Олюнин работал в ряде других финансовых институтах в России, в том числе в Росбанке, Русфинанс Банке и других, напоминает «Национальная служба новостей».