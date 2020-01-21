IKEA отзывает посуду из-за рисков для здоровья

Речь идет о дорожных кружках, находившихся в продаже с октября 2019 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Компания IKEA отзывает дорожные кружки из-за их токсичности. Продукция оказалась опасной для здоровья, сообщается на сайте компании.

В сообщении IKEA говорится, что компания просит всех клиентов, купивших дорожную кружку ТРОЛИГТВИС (TROLIGTVIS) с маркировкой Made in India, немедленно прекратить использование данного товара. «Недавно мы получили отчеты об испытаниях, свидетельствующие о том, что материал дорожной кружки ТРОЛИГТВИС может выделять дибутилфталат в количестве, превышающем установленные нормы. Уже много лет в компании ИКЕА существует запрет на использование фталатов в материалах товаров, контактирующих с пищевыми продуктами», — говорится в сообщении компании.

Покупатели могут сдать товар в любой магазин IKEA на территории России и получить уплаченные за него деньги в полном объеме. Чек при этом не требуется. Кружки находились в продаже с октября 2019 по январь 2020-го, однако были изъяты из магазинов сразу после начала расследования.

Ранее СМИ сообщали, что компания IKEA прекратит использование рекламы со слоганом «Каждому свое». На латыни данная фраза звучит как «Suum cuique», она широко использовалась в фашистской пропаганде (в переводе на немецкий), в том числе была написана на воротах концлагеря Бухенвальд. В IKEA тогда принесли извинения и заверили, что с уважением относятся к чувствам своих покупателей, пишет «Национальная служба новостей».