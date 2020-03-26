Россиянам рассказали, чего ждать от хантавируса

Хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, температуру и внутреннее кровотечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия занимает второе место в мире по количеству подтвержденных случаев геморрагической лихорадки, вызванной хантавирусами. Об этом журналистам рассказал руководитель научного направления Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Евгений Ткаченко.

Хантавирус — особый патоген, который распространяется только на территории определённых стран.

«Для отечественных эпидемиологов этот патоген является знакомым и давно изученным. (…). В России созданы быстрые тесты и вакцина для его лечения», — пишут «Известия». По словам Ткаченко. вирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, температуру и внутреннее кровотечение.

Как правило, хантавирус передается от грызунов трех разных подсемейств: мышей, полевок и хомяков. Но известны случаи и передачи от летучих мышей — воздушно-пылевым путем. В первую очередь хантавирусом могут заразиться дачники и сельские жители путем вдыхания пыли от высохших экскрементов определенных видов лесных мелких грызунов. Но все же существуют хантавирусы, которые передаются от человека к человеку. При стационарном лечении, отмечают специалисты, человек выздоравливает.

Но в то же время следует быть внимательными, так как последствия после перенесенной болезни могут быть крайне серьезными. Часто развивается астенический синдром, такое состояние может продлиться целый год. Иногда у мужчин наступает временная импотенция, объяснили врачи.

Накануне в Китае была зарегистрирована первая смерть от хантавируса. Мужчина с хантавирусом скончался в рейсовом автобусе на пути в Шаньдун. Всех попутчиков зараженного проверили на наличие вируса. Ранее вирусолог объяснил, может ли человек одновременно заразиться коронавирусом и хантавирусом.