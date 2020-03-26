Назван сценарий, при котором ставки по ипотеке взлетят до 12%

Ключевая ставка ЦБ при этом будет 10% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В 2020 году ключевая ставка может подняться до 10%, а ставка по ипотеке достигнет 12%. Такой прогноз составили специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».

Эксперты рассматривают сразу несколько сценариев развития экономической ситуации в России. Кризисный сценарий предполагает, что в случае отсутствия новых договоренностей по сделке ОПЕК+ и падения среднегодовой цены на нефть до 35 долларов за баррель рубль обесценится, а инфляция к концу года достигнет 7—8%. «При таком развитии событий произойдет увеличение ключевой ставки до 9—10%, а ипотечные ставки приблизятся к 12%», — следует из обзора агентства.

Если российская экономика будет развиваться по умеренно негативному сценарию, рост инфляции в 2020 году составит 4%. Такое развитие событий будет возможно при среднегодовой стоимости нефти Brent 40—45 долларов за баррель. В данных условиях размер ключевой ставки поднимется до 7—7,5%, а ипотечные ставки вырастут до 10% годовых. В любом случае агентство ожидает снижения уровня доходов населения и падения спроса на ипотеку.

Ранее Центробанк принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 6%, напоминает агентство Nation News. При этом некоторые банки начали повышать ставки по ипотеке на 1,5%. В ходе обращения к нации президент России Владимир Путин объявил о предоставлении ипотечных каникул тем, кто в условиях кризиса потерял более трети доходов, передает «Национальная служба новостей».