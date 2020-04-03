Следователи попросили арестовать двух генералов МВД, обвиняемых во взяточничестве

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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, арест, подозреваемый, заключенный, задержанный, под стражей
Генералы МВД обвиняются в превышении полномочийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следствие попросило арестовать заместителей начальника следственного департамента МВД, генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда столицы, куда поступили материала следствия.

«Следствие попросило арестовать обвиняемых до 1 июня 2020 года», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Бирюкову и Краковскому предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее стало известно, что ФСБ проводит обыски в следственном департаменте МВД России. Следственные действия в рамках уголовного дела о коррупции. Обвиняемые были задержаны по подозрению в получении взятки от предпринимателя Альберта Худояна, которого обвиняли в мошенничестве. Источники СМИ сообщили, что уголовное дело возбудил лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, пишет Vse42.Ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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