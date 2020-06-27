27 июня 2020

Несколько европейских стран готовы пустить россиян на свои пляжи

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У россиян появился шанс отдохнуть в Греции, Хорватии или на Кипре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Хорватия, Греция и Кипр готовы начать принимать туристов из России. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Греция и Кипр, я знаю, что они уже после 15 июля будут готовы принимать российских туристов», — цитирует Ломидзе «Коммерсант». По ее информации, власти Хорватии выразили свою готовность встречать россиян уже в июне.

Ранее Ростуризм признался, что иностранные государства пока что не готовы принимать россиян. Позже стало известно, что Евросоюз после смягчения ограничительных мер сохранит запрет на въезд для россиян. Страна остается в числе лидеров по заболеваемости коронавирусом, поэтому россиянам разрешат въезд в ЕС позже остальных. Премьер-министр РФ призвал Михаил Мишустин призвал россиян не ездить в отпуск за границу, чтобы исключить риск завоза инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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