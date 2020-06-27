Несколько европейских стран готовы пустить россиян на свои пляжи

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«Греция и Кипр, я знаю, что они уже после 15 июля будут готовы принимать российских туристов», — цитирует Ломидзе «Коммерсант». По ее информации, власти Хорватии выразили свою готовность встречать россиян уже в июне.

Хорватия, Греция и Кипр готовы начать принимать туристов из России. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

У россиян появился шанс отдохнуть в Греции, Хорватии или на Кипре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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