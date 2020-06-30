Врач рассказала, почему поздний сон опасен для здоровья

Сбитый режим нарушает гормональный фон организма Фото: Анна Майорова © URA.RU

Привычка поздно ложиться спать может привести к нарушению гормонального фона и большему количеству жировой ткани. Об этом рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач Зухра Павлова.

«Есть циркадные ритмы, от которых человек очень зависим. Не только моря и океаны приливают и отливают в зависимости от природных ритмов, но и организм выстраивает гормональный фон, ориентируясь на время суток», — заявила она «Комсомольской правде».

Поздний сон нарушает баланс ряда гормонов, в том числе кортизола, отвечающего за работу всей гормональной системы. Несмотря на то, что организм приспосабливается к неправильным ритмам, это несет вред здоровью, заключила врач.

Ранее американские ученые называли напитки, которые помогают быстрее заснуть и улучшить качество сна. Так, вместо снотворного лучше выпить теплое молоко, ромашковый чай и вишневый сок, передает телеканал 360.

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