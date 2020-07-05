Врачи предупредили об опасности ягод

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По мнению Арзамасцева, самой полезной ягодой является жимолость, в ней содержатся органические кислоты, витамины В1, В2, С, А, Р, калий, кальций, фосфор, магний, йод, алюминий, натрий, марганец, медь, железо. Также полезными считаются черника и голубика.

Он отметил, что основной аллерген ягоды — Fra a1. Иногда он вызывает опухание губ, языка, век или горла. Также возникает сыпь и покраснение кожи. Реакция встречается примерно у 3% населения. Еще один минус клубники — она является одной из самых бедных на питательные вещества ягодой. По словам диетолога Евгения Арзамасцева, в ней присутствует клетчатка и витамин С, но других полезных витаминов и микроэлементов представлено мало. Врач советует есть ягоды в сочетании с другой пищей. Полезнее всего они — с овощами, фруктами, молочными продуктами и кашами. А вот с жирным мясом ягоды врач есть не стоит, это может ухудшить пищеварение. Диетолог добавил, что ягоды лучше есть в первой половине дня, их потребление на ночь может спровоцировать появление лишнего веса.

«Аллергия чаще всего возникает именно на садовую землянику. В ней больше белковых компонентов, которые являются антигенами для нашего организма. В дикой ягоде этих веществ гораздо меньше», — цитирует Тутельяна News.ru .

Ягоды могут навредить здоровью. Например, садовая клубника является серьезным аллергеном. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

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