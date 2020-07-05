Врачи предупредили об опасности ягод

Ягоды могут навредить здоровью. Например, садовая клубника является серьезным аллергеном. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
«Аллергия чаще всего возникает именно на садовую землянику. В ней больше белковых компонентов, которые являются антигенами для нашего организма. В дикой ягоде этих веществ гораздо меньше», — цитирует Тутельяна News.ru.
Он отметил, что основной аллерген ягоды — Fra a1. Иногда он вызывает опухание губ, языка, век или горла. Также возникает сыпь и покраснение кожи. Реакция встречается примерно у 3% населения. Еще один минус клубники — она является одной из самых бедных на питательные вещества ягодой. По словам диетолога Евгения Арзамасцева, в ней присутствует клетчатка и витамин С, но других полезных витаминов и микроэлементов представлено мало. Врач советует есть ягоды в сочетании с другой пищей. Полезнее всего они — с овощами, фруктами, молочными продуктами и кашами. А вот с жирным мясом ягоды врач есть не стоит, это может ухудшить пищеварение. Диетолог добавил, что ягоды лучше есть в первой половине дня, их потребление на ночь может спровоцировать появление лишнего веса.
По мнению Арзамасцева, самой полезной ягодой является жимолость, в ней содержатся органические кислоты, витамины В1, В2, С, А, Р, калий, кальций, фосфор, магний, йод, алюминий, натрий, марганец, медь, железо. Также полезными считаются черника и голубика.
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