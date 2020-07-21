Юрист объяснил, как избежать отключения воды из-за долгов соседей

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В начале апреля глава российского правительства Михаил Мишустин запретил начислять пени при оплате коммунальных услуг до конца 2020 года. Согласно указу, запрещается также начислять пени за неуплату взносов за капремонт. Кроме того, нельзя отключать за долги свет, газ, воду и канализацию, а также признавать вышедшим из строя счетчик при истечении межповерочного периода. Если россиянам продолжают начислять пени за коммуналку, несмотря на поручение правительства РФ, нужно обратиться в управляющую компанию с жалобой о списании. При отказе следует обращаться в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор, а также в прокуратуру.

По его словам, часто управляющие компании «наберут много домов», однако платить по обязательствам не могут. Если воду отключили гражданам, добросовестно оплачивающим коммунальные услуги, они могут обратиться в УК с жалобой или с заявлением в суд. Кроме этого, можно обратиться в управление ФАС, жилищную инспекцию или прокуратуру. В случае приостановления оказания услуги в действиях управляющей организации могут усматриваться признаки правонарушения по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке», а также по ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции».

«Самый простой способ — чтобы жители заключали прямой договор с ресурсоснабжающими организациями […] Тогда, если и отключат кого-то, то конкретного неплательщика, а не весь дом целиком», — сказал Старинский.

Избежать отключения воды во всем доме поможет заключение договоров ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями. Такое мнение высказал председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский.

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