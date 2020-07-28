Медведев доложил Путину о международном развитии «Единой России»

Председатель «Единой России», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев доложил президенту России Владимиру Путину о международной деятельности партии. В своем докладе Медведев сообщил об успешно проведенном круглом столе с участием иностранных партий и планах по проведению форума «ШОС+» осенью 2020 года.
В мероприятии, которое прошло в режиме онлайн, приняли участие руководители парламентских партий Европы, Азии и Африки. «Особенно важно, что в мероприятии приняли участие представители политического блока ХДС/ХСС, правящего в Германии, которая 1 июля 2020 года начала председательство в Совете Европейского союза», — сказал заместитель секретаря генсовета партии Андрей Климов. Таким образом, по его словам, в лице правящей партии Германии на мероприятии был представлен Европейский союз.
Медведев отметил: результаты мероприятия показали, что межпартийный диалог под эгидой правящей партии России стал более значимым, поскольку эффективно доводит до зарубежных политиков позицию страны. «Медведев также доложил президенту, что члены высшего руководства ведущих политических партий иностранных государств высоко оценили роль Российской Федерации в борьбе с распространением коронавируса во всем мире», — говорится в сообщении пресс-службы «Единой России».
Кроме того, Медведев через доклад обратился к президенту с предложением создать на базе комиссии по международной деятельности «Единой России» межпартийную экспертную группу для повышения эффективности продвижения российских инициатив на международных площадках. В частности, для организации на площадке партии «Единая Россия» в октябре 2020 года Форума «ШОС+» с участием правящих партий и деловых кругов ШОС в рамках председательства России в этой организации и СНГ.
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