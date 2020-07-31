Предельная допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах завода «Усольехимпромом» в Иркутской области превышена почти в 34 тысячи раз, в воздухе — 367 раз. Об этом журналистам рассказали источники в службах экологического и технического надзора региона.
«На территории предприятия „Усольехимпром“, по данным проведенных исследований, предельно допустимая концентрация ртути в атмосферном воздухе превышена в 367 раз. (…). В сточных водах ПДК ртути превышена в 33 тыс. раз», — пишет ТАСС. Помимо этого, в почве на территории завода зафиксировано превышение ПДК ртути в 32 раза, свинца — в 629 раз, нефтепродуктов — в 8,7 раза, цинка — в 5,4 раза, меди — в 21 раз.
30 июля президент РФ Владимир Путин поручил принять комплексные меры по решению экологической ситуации в регионе. Во время совещания он заявил о том, что обстановка в городе Усолье-Сибирском действительно требует неотложных и комплексных мер.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова высказалась об «Усольехимпроме», заявив, что предприятие требует рекультивации, без которой может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской, пишет RT.
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