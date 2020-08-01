01 августа 2020

Российским туристам рассказали о ценах в турецких отелях

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, турция
Отели продолжат действовать в соответствии с контрактами, которые были заключены в 2019 году Фото: Нина Калинина © URA.RU

Турецкие гостиницы не намерены повышать цены на отдых после возобновления авиасообщения с Россией. Об этом рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — цитирует Чорабатыра РИА «Новости». Он уточнил, что гостиницы продолжат действовать в соответствии с контрактами, которые были заключены в прошлом году.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией. Также РФ разрешила летать в Великобританию и Танзанию. Рейсы будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Границы открылись для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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Общество Путешествия

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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