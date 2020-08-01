Российским туристам рассказали о ценах в турецких отелях

Турецкие гостиницы не намерены повышать цены на отдых после возобновления авиасообщения с Россией. Об этом рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — цитирует Чорабатыра РИА «Новости». Он уточнил, что гостиницы продолжат действовать в соответствии с контрактами, которые были заключены в прошлом году.
С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией. Также РФ разрешила летать в Великобританию и Танзанию. Рейсы будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Границы открылись для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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