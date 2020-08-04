В Подмосковье разбился дельтаплан. Есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, кукурузник, самолеты, авиация, ан24
Крушение произошло в Можайске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В подмосковном городе Можайск упал мотодельтаплан. Погибли два человека.

«При падении погибли два человека», — приводит слова сотрудника МЧС сайт «Подмосковье сегодня». ЧП случилось в районе 97-го километра трассы М-1.

До этого СМИ сообщали, что в результате крушения погиб один человек, а второй получил травмы. Позднее стало известно, что скончались оба участника происшествия.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...