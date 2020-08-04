Крушение произошло в Можайске
В подмосковном городе Можайск упал мотодельтаплан. Погибли два человека.
«При падении погибли два человека», — приводит слова сотрудника МЧС сайт «Подмосковье сегодня». ЧП случилось в районе 97-го километра трассы М-1.
До этого СМИ сообщали, что в результате крушения погиб один человек, а второй получил травмы. Позднее стало известно, что скончались оба участника происшествия.
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