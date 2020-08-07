Певица Глюкоза назвала Крым украинским. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по премьере фильма
Глюкоза пыталась попасть в Украину, преследуя личные цели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

В аэропорту «Борисполь» певица Глюкоза (Наталья Ионова) заявила пограничникам, что Крым принадлежит Украине. Артистку остановили на границе 6 августа из-за ее «незаконной» поездки в Крым, сообщает государственная пограничная служба Украины.

«Для меня иметь возможность быть на Украине намного важнее [политики]. Но Крым украинский», — говорит Глюкоза на видео, опубликованном украинской погранслужбой. Девушка призналась пограничникам, что только раз в 2014 ее пригласили на фестиваль в Крыму. Она объяснила, что тогда полетела на полуостров исключительно ради телевизионной съемки. На тот момент Украина еще не заявляла об ограничениях для тех, кто посещает Крым, подчеркнула Ионова в разговоре с пограничниками.

В итоге Глюкозу не пропустили на Украину, сообщает «Ридус». Более того, певице запретили въезд в страну до 2023 года. Девушка так и не поняла, почему ее не впустили на Украину. Ионова только удивилась: «Опять?» СМИ сообщают, что певица летела за границу в личных целях.

В конце июля президент России Владимир Путин приравнял к экстремизму отчуждение территорий России. Призывы против целостности страны будут наказываться штрафами от 30 до 300 тысяч рублей.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...