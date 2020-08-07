В аэропорту «Борисполь» певица Глюкоза (Наталья Ионова) заявила пограничникам, что Крым принадлежит Украине. Артистку остановили на границе 6 августа из-за ее «незаконной» поездки в Крым, сообщает государственная пограничная служба Украины.
«Для меня иметь возможность быть на Украине намного важнее [политики]. Но Крым украинский», — говорит Глюкоза на видео, опубликованном украинской погранслужбой. Девушка призналась пограничникам, что только раз в 2014 ее пригласили на фестиваль в Крыму. Она объяснила, что тогда полетела на полуостров исключительно ради телевизионной съемки. На тот момент Украина еще не заявляла об ограничениях для тех, кто посещает Крым, подчеркнула Ионова в разговоре с пограничниками.
В итоге Глюкозу не пропустили на Украину, сообщает «Ридус». Более того, певице запретили въезд в страну до 2023 года. Девушка так и не поняла, почему ее не впустили на Украину. Ионова только удивилась: «Опять?» СМИ сообщают, что певица летела за границу в личных целях.
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