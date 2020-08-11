11 августа 2020

Глюкоза объяснилась после слов об «украинском Крыме»

© Служба новостей «URA.RU»
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Глюк'oZa ,Наталья Ионова, Глюкоза, ионова наталья, глюкоза
По словам Глюкозы, пограничники оказывали на нее психологическое давление Фото: Личная страница Глюк’oZы (Натальи Ионовой) в Instagram

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) заявила об «украинском Крыме» под давлением, сообщила она в своем Instagram. Ранее артистка приехала на Украину, но ее задержали на границе.

По словам Глюкозы, украинские пограничники силой заставили ее произнести фразу «Крым украинский». «Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов», — рассказала певица в своем Instagram. Она рассказала, что на допросе многократно задавали вопрос «Чей Крым?». «[Пограничникам] нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание», — добавила певица. По ее словам, пограничники давили на нее психологически.

В аэропорту «Борисполь» певица Глюкоза заявила пограничникам, что Крым принадлежит Украине. Артистку остановили на границе 6 августа из-за ее «незаконной» поездки в Крым. «Для меня иметь возможность быть на Украине намного важнее [политики]. Но Крым украинский», — говорит Глюкоза на видео, опубликованном украинской погранслужбой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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