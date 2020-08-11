Глюкоза объяснилась после слов об «украинском Крыме»

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) заявила об «украинском Крыме» под давлением, сообщила она в своем Instagram. Ранее артистка приехала на Украину, но ее задержали на границе.
По словам Глюкозы, украинские пограничники силой заставили ее произнести фразу «Крым украинский». «Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов», — рассказала певица в своем Instagram. Она рассказала, что на допросе многократно задавали вопрос «Чей Крым?». «[Пограничникам] нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание», — добавила певица. По ее словам, пограничники давили на нее психологически.
В аэропорту «Борисполь» певица Глюкоза заявила пограничникам, что Крым принадлежит Украине. Артистку остановили на границе 6 августа из-за ее «незаконной» поездки в Крым. «Для меня иметь возможность быть на Украине намного важнее [политики]. Но Крым украинский», — говорит Глюкоза на видео, опубликованном украинской погранслужбой.
???? Трирічна заборона Глюкозі за відвідування окупованого Криму— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) August 7, 2020
???? https://t.co/HaS44gIVDv pic.twitter.com/y0zbNQWFUF
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