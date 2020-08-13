В минские офисы «Яндекса» нагрянули вооруженные люди в масках

Неизвестные люди, захватившие офис, вооружены
Неизвестные люди ворвались с оружием в офис компании «Яндекс» в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Неизвестные люди в черной одежде с оружием заблокировали офисы „Яндекса“ в Минске», — передает издание. Офисы заблокированы вместе с несколькими сотрудниками, которые находятся внутри. Информацию также подтвердили в самой компании.
Также, по данным СМИ, в минском офисе компании Uber проходит обыск. В компаниях пытаются узнать подробности произошедшего.
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