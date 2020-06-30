В России создан сверхбыстрый роутер 6G

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Ранее сообщалось, что хакеры нашли способ взломать Wi-Fi . Специалист по компьютерной безопасности Мати Ванхоф утверждает, что, используя систему Key Reinstallation Attacks (Kracks), можно получить доступ даже к зашифрованной информации, если устройство подключено к Wi-Fi. Украсть могут все: от фото до паролей кредитных карт.

Ожидается, что промышленная версия прибора, работающая по новой технологии, по своим функциям и радиусу действия будет напоминать обычный Wi-Fi роутер. При этом на практике разработка должна действовать вместе с устройствами большей мощности, передающими сигнал непрерывно, что позволит развернуть единую систему сверхскоростного интернета. Скорость при этом будет достигать тысяч гигабит в секунду. Предполагается, что промышленные образцы передающих станций работающих по новой схеме появятся уже через несколько лет.

По словам эксперта, в новой системе используются два последовательных импульса, которые накладываются друг на друга, образуя так называемую гребенку сигнала, посредством модуляции которой и записывается информация. При этом для легкости кодирования данных эти импульсы должны быть растянуты во времени — для решения этой задачи ученые решили использовать специальные волноводы, которые обычно применяются для работы в микроволновом (СВЧ) диапазоне. «В результате при задействовании нашей схемы мы увеличиваем число спектральных каналов в сигнале, что позволяет „зашить“ в него большее количество данных», — пояснил Опарин.

«Использование более высоких частот должно позволить увеличить плотность кодирования информации, в результате чего мы можем зашить в сигнал больший объем данных и тем самым повысить скорость их передачи на два-три порядка», — цитируют Опарина « Известия».

В России изобрели сверхбыстрый роутер для передачи данных в стандарте 6G. Об этом заявил сотрудник факультета фотоники и оптоинформатики университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Егор Опарин.

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