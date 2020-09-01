В соцсетях откликнулись на убыль населения России. «Одни росты и рекорды!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети. Екатеринбург, планшет, вконтакте, социальные сети, apple
Пользователи интернета отреагировали на новость шутками Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В социальных сетях отреагировали на новость о том, что в 2020 году число россиян может сократиться на 158 тысяч человек. Эти подсчеты породили шутки в Twitter.

В разговоре с URA.RU член-корреспондент РАН, ведущий российский специалист в области демографии Сергей Рязанцев рассказал, что убыль населения в 2020 году может стать рекордной. Это связано со снижением количества женщин репродуктивного возраста. Демограф Анатолий Вишневский добавил, что эта проблема есть почти во всех регионах России. По его словам, с середины 2000-х число новорожденных девочек продолжает расти.

Некоторые пользователи интернета иронизируют над формулировкой новости:

Другие связали убыль населения с восторгом от событий в Крыму:

Некоторые уверены, что такую убыль населения не стоит считать естественным процессом:

Новость об убыли населения уже породила мемы:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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