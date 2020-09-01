Пользователи интернета отреагировали на новость шутками Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В социальных сетях отреагировали на новость о том, что в 2020 году число россиян может сократиться на 158 тысяч человек. Эти подсчеты породили шутки в Twitter.

В разговоре с URA.RU член-корреспондент РАН, ведущий российский специалист в области демографии Сергей Рязанцев рассказал, что убыль населения в 2020 году может стать рекордной. Это связано со снижением количества женщин репродуктивного возраста. Демограф Анатолий Вишневский добавил, что эта проблема есть почти во всех регионах России. По его словам, с середины 2000-х число новорожденных девочек продолжает расти.

Некоторые пользователи интернета иронизируют над формулировкой новости:

РОСТ бедности и РЕКОРДНАЯ убыль населения.

Одни росты и рекорды! https://t.co/f9QTOJ55FO — Шишкин (@tsishci) September 1, 2020

Другие связали убыль населения с восторгом от событий в Крыму:

В России рекордная убыль населения. Умерли от счастья, потому что "КрымНаш". — pani Walewska (@pani_walewska) December 27, 2019

Некоторые уверены, что такую убыль населения не стоит считать естественным процессом:

А почему власти говорят: - Естественная убыль населения? Что в вымирании народа естественного? — Остап Бендер Бей (@DToYbRnEbC9g85n) August 30, 2020

Новость об убыли населения уже породила мемы:

РБК: По итогам 2020 года общая численность населения России на фоне пандемии может сократиться на 158 000 человек.



Это максимальная убыль населения за 14 летhttps://t.co/a2nGJu4lL1 pic.twitter.com/dbjnR1RCe9 — Лентач (@the_lentach) September 1, 2020

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