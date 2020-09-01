Названы регионы России, которым не грозит убыль населения

Регионы с исламскими традициями не чувствуют на себе снижения рождаемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российским регионам, где проживают мусульмане, не грозит убыль населения, которая сейчас наблюдается в стране. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

Ранее стало известно о рекордной убыли населения в 2020 году — число граждан может сократиться на 158 тысяч человек. Это происходит из-за снижения количества женщин репродуктивного возраста. Проблему с убылью населения не решают ни материнский капитал, ни мигранты.

Демограф Вишневский сообщил, что такая проблема актуальна практически для всех регионах страны. «Все российские регионы находятся в одинаковом положении. Принципиальных различий [по убыли населения] нет, за исключением регионов, где сохраняются традиции ислама», — сказал демограф. По словам Вишневского, убыль населения происходит из-за того, что в 90-х годах и начале «нулевых» в России была низкая рождаемость. Но с середины 2000-х число новорожденных девочек начало увеличиваться, и эта тенденция продолжается.

Регионами, где сильны традиции ислама, в России являются республики Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Башкортостан, Татарстан и Адыгея. Среди уральских регионов ислам наиболее распространен в Ханты-Мансийском автономном округе. Там мусульманами являются 15% населения. Выход на положительные темпы общего прироста населения в стране, по расчетам российского правительства, возможен с 2022 года, передает «Национальная служба новостей».

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