Для повышения рождаемости в РФ нужны новые меры, считает Сергей Рязанцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рекордная убыль населения в 2020 году в России сложилась из-за того, что в стране снизилось количество женщин репродуктивного возраста, а материнский капитал уже не справляется с задачей увеличения рождаемости. В разговоре с URA.RU член-корреспондент РАН, ведущий российский специалист в области демографии Сергей Рязанцев отметил, что даже мигранты не смогут решить вопрос с естественной убылью в РФ.

Ранее сообщалось, что в 2020 году население России снизится на 158 тысяч человек. Это прогнозируют в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года, напоминает RNS.

«Сейчас в России не очень хорошая возрастная структура, то есть у нас сократилось количество женщин репродуктивного возраста, которые рожают детей. Репродуктивный возраст — это от 15 до 45 лет в статистике берется. И со смертностью у нас не все благополучно, но ковид (коронавирус — прим.ред.), это только одна проблема, которая появилась в этом году. Но я бы не стал связывать этот минус только с ковидом», — объяснил URA.RU Рязанцев.

По мнению эксперта, материнский капитал как мера по повышению рождаемости исчерпала себя. «Сейчас, чтобы получить новые рождения нужно более серьезно вкладываться в уровень жизни людей. Сокращение бедности, изменение отношения к ребенку, создание комфортной среды для семьи — вот в эти факторы [надо вкладываться], а это более трудно», — считает собеседник агентства. Он добавил, что в ближайшие 5-10 лет в России будет расти убыль населения и даже наплыв мигрантов не сможет это остановить.

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