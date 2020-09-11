11 сентября 2020

Киркоров высказался о романе Бузовой с рэпером. «Они напомнили мои отношения с Великой»

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Киркоров вспомнил отношения с Аллой Пугачевой и похвастался ее подарком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица и телеведущая Ольга Бузова и рэпер Dava (Давид Манукян) по-настоящему любят друг друга. Так считает певец Филипп Киркоров.

«Там правда любовь, я это видел, искренние чувства. Мне напомнили их отношения мои отношения с Великой [Аллой Пугачевой]. Когда находишься с человеком, который превосходит тебя по популярности, по многому, ты хочешь доказать всем, что ты достоин», — сказал Киркоров в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Отношений Бузовой и Манукяна певец назвал трогательными и нежными. Кроме этого, в эфире программы он показал дорогие часы, подаренные певицей Аллой Пугачевой. Киркоров подчеркнул, что они очень дороги ему.

Новость о том, что 34-летняя Ольга Бузова наконец нашла свою любовь, появилась в прошлом году. Избранником телеведущей стал 27-летний блогер Давид Манукян. Роман с Бузовой принес ему небывалую популярность, а недавно блогеру удалось записать совместную песню с поп-королем Филиппом Киркоровым, передают «Аргументы недели».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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