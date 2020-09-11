Певица и телеведущая Ольга Бузова и рэпер Dava (Давид Манукян) по-настоящему любят друг друга. Так считает певец Филипп Киркоров.
«Там правда любовь, я это видел, искренние чувства. Мне напомнили их отношения мои отношения с Великой [Аллой Пугачевой]. Когда находишься с человеком, который превосходит тебя по популярности, по многому, ты хочешь доказать всем, что ты достоин», — сказал Киркоров в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Отношений Бузовой и Манукяна певец назвал трогательными и нежными. Кроме этого, в эфире программы он показал дорогие часы, подаренные певицей Аллой Пугачевой. Киркоров подчеркнул, что они очень дороги ему.
Новость о том, что 34-летняя Ольга Бузова наконец нашла свою любовь, появилась в прошлом году. Избранником телеведущей стал 27-летний блогер Давид Манукян. Роман с Бузовой принес ему небывалую популярность, а недавно блогеру удалось записать совместную песню с поп-королем Филиппом Киркоровым, передают «Аргументы недели».
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