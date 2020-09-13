КПРФ не признает выборы в регионах, где сняли ее кандидатов

КПРФ не признает результаты выборов в тех регионах, где сняли ее кандидатов. С таким заявлением на брифинге выступил лидер партии Геннадий Зюганов.
«Мы не признаём выборов, которые прошли в регионах, где сняли наших кандидатов», — приводит «Интерфакс» слова Зюганова. У партии, по его словам, было пять сильных кандидатов. В их числе Олег Михайлов (Республика Коми) и Роман Кияшко, который претендовал на пост губернатора Севастополя. Кандидаты, как считает партийный лидер, были сняты «под надуманным предлогом».
В России завершился единый день голосования. 13 сентября состоялось больше девяти тысяч избирательных кампаний в 83 регионах страны. По итогу будут замещены больше 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование, по решению ЦИК, проходило в течение двух дней — 11 и 12 сентября.
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