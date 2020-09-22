В России начнутся испытания третьей вакцины от коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 сентября, — 286-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 196-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 254 756. Общее число инфицированных достигло отметки в 31 473 010. Из них выздороветь удалось уже 23 270 964 пациентам (+283 347). Жертвами вируса стали 974 433 пациентов (+4 172).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 046 216 американцам. Следом идут Индия (5 560 105) и Бразилия (4 560 083). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 109 595.

Вакцина и лекарство

Вакцинация от коронавируса противопоказана людям с заболеваниями иммунитета, однако пациентам с онкологией, а также аутоиммунными и ревматологическими болезнями она не навредит. Об этом рассказал завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

Препарат для лечения коронавируса «Арепливир», стоимостью более 12 тысяч рублей, не полностью изучен и вызывает побочные эффекты, заявил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. По его словам, это лекарство влечет за собой обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. Более того, иммунолог Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал, что во врачебных кругах нет восторженных отзывов об эффективности «Арепливира». К тому же, его не так широко применяли, чтобы делать какие-либо выводы.

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной — третьей — вакцины от COVID-19. Она разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук. Их планируют завершить в ноябре этого года.

Коронавирус в России

Третьи сутки подряд число новых случаев заражений в РФ превышает шесть тысяч, страна возвращается к летним пиковым показателям, следует из данных федерального оперштаба. Коечный фонд, выделенный для лечения больных коронавирусом, уже заполнен больше чем на 81%, сообщили в Минздраве РФ, но пока власти страны не намерены вводить очередной карантин. Текущий подъем заболеваемости — предсказуемый, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов, в свою очередь, уверен, что в стране необходимо будет вводить ограничения, если система здравоохранения будет перегружена. Удаленная работа и дистанционное обучение сейчас улучшило бы эпидемиологическую обстановку, но такие меры могут вызвать у людей психологические проблемы.

В ближайшее время уровень заболеваемости будет только увеличиваться и уже к ноябрю может достичь максимальных значений, уверен эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Рост числа заражений при этом будет уже не таким масштабным, как прошедшей весной.

Коронавирус в мире

За прошедшие сутки в Греции выявлено 453 новых случая инфицирования, что стало максимальным приростом за весь период пандемии, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения. Заметный подъем заболеваемости зафиксирован и в других странах Европы, в связи с чем некоторые из них решили вернуть некоторые ограничения.

Так, с 24 сентября бары и рестораны Великобритании должны будут прекращать свою работу в 22:00, а обслуживание клиентов у барной стойки запретят вовсе. На юге Франции решили отменить все ярмарки и выставки, а также запретить продажу алкоголя в ночное время. Власти Индии ограничили работу Тадж-Махала . Мавзолей сможет принимать не более 5 тысяч туристов ежедневно. Посетителей обяжут носить маски, обрабатывать руки и обувь антисептиком.