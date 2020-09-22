Сегодня, 22 сентября, — 286-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 196-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 254 756. Общее число инфицированных достигло отметки в 31 473 010. Из них выздороветь удалось уже 23 270 964 пациентам (+283 347). Жертвами вируса стали 974 433 пациентов (+4 172).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 046 216 американцам. Следом идут Индия (5 560 105) и Бразилия (4 560 083). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 109 595.
Вакцина и лекарство
Вакцинация от коронавируса противопоказана людям с заболеваниями иммунитета, однако пациентам с онкологией, а также аутоиммунными и ревматологическими болезнями она не навредит. Об этом рассказал завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.
Препарат для лечения коронавируса «Арепливир», стоимостью более 12 тысяч рублей, не полностью изучен и вызывает побочные эффекты, заявил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. По его словам, это лекарство влечет за собой обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. Более того, иммунолог Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал, что во врачебных кругах нет восторженных отзывов об эффективности «Арепливира». К тому же, его не так широко применяли, чтобы делать какие-либо выводы.
Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной — третьей — вакцины от COVID-19. Она разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук. Их планируют завершить в ноябре этого года.
Коронавирус в России
Третьи сутки подряд число новых случаев заражений в РФ превышает шесть тысяч, страна возвращается к летним пиковым показателям, следует из данных федерального оперштаба. Коечный фонд, выделенный для лечения больных коронавирусом, уже заполнен больше чем на 81%, сообщили в Минздраве РФ, но пока власти страны не намерены вводить очередной карантин. Текущий подъем заболеваемости — предсказуемый, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Профессор вирусологии Александр Чепурнов, в свою очередь, уверен, что в стране необходимо будет вводить ограничения, если система здравоохранения будет перегружена. Удаленная работа и дистанционное обучение сейчас улучшило бы эпидемиологическую обстановку, но такие меры могут вызвать у людей психологические проблемы.
В ближайшее время уровень заболеваемости будет только увеличиваться и уже к ноябрю может достичь максимальных значений, уверен эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Рост числа заражений при этом будет уже не таким масштабным, как прошедшей весной.
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