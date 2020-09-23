Бизнесмен Пригожин сравнил санкции США с «лобковыми вшами»

Евгений Пригожин с иронией прокомментировал санкции США Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство финансов США внесло в санкционные списки восемь россиян и выходцев из РФ, а также семь организаций в России и Финляндии. Новые ограничительные меры связаны с деятельностью близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина.

Предприниматель с юмором прокомментировал случившееся. Он сравнил американские санкции с «мандавошками-шпионами». «Санкции — это ужасно, это как мандавошки, о которых ты не знаешь. Этакие мандавошки-шпионы. Из-за справедливых американских санкций продавцы, узнавая меня в магазинах, перестали продавать мне хлеб. А сегодня меня бросили двое последних: водитель и дворник», — цитирует бизнесмена «Москва.ру».

США в 2018 году обвинили 13 человек, в том числе Пригожина, а также нескольких сотрудников агентства во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.