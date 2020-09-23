В тобольской больнице на 15 часов потеряли пациента после операции на мозге Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Один из чиновников покинул правительство области — из тобольской больницы сбежал пациент после операции — тюменского военного осудили за поддельный диплом — стрелок Шамсутдинов признал вину. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:

В правительстве области произошла отставка

Глава департамента лесного комплекса региона Николай Пуртов ушел в отставку по собственному желанию. Такое распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

В Тобольске больной сбежал после операции на мозге

В областной больнице №3 Тобольска после операции на головном мозге почти на 15 часов потерялся пожилой пациент из села Байкалово. Дедушка с провалами в памяти провел ночь на улице без верхней одежды.

Тюменского военного осудили за поддельный диплом

В Тюмени старшину военного училища осудили за подделку диплома, с которым он служил семь лет и получил звание старшего прапорщика, чем причинил Минобороны РФ ущерб на 173,7 тысяч рублей. Его приговорили к выплате штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Стрелок Шамсутдинов признал свою вину

Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в массовом расстреле сослуживцев осенью 2019 года в воинской части под Читой. Об этом сообщает СК России. Первое заседание суда по этому делу пройдет 29 сентября.