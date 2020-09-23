23 сентября 2020
22 сентября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 24 сентября. Шамсутдинов признал свою вину, в больнице Тобольска потеряли пациента после операции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Больницы. Тюмень, пациент, каталка, больница
В тобольской больнице на 15 часов потеряли пациента после операции на мозге Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Один из чиновников покинул правительство области — из тобольской больницы сбежал пациент после операции — тюменского военного осудили за поддельный диплом — стрелок Шамсутдинов признал вину. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:

В правительстве области произошла отставка

В Тобольске больной сбежал после операции на мозге

Тюменского военного осудили за поддельный диплом

  • В Тюмени старшину военного училища осудили за подделку диплома, с которым он служил семь лет и получил звание старшего прапорщика, чем причинил Минобороны РФ ущерб на 173,7 тысяч рублей. Его приговорили к выплате штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Стрелок Шамсутдинов признал свою вину

  • Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в массовом расстреле сослуживцев осенью 2019 года в воинской части под Читой. Об этом сообщает СК России. Первое заседание суда по этому делу пройдет 29 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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