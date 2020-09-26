Очевидцы сообщают о взрыве на заводе в Подмосковье. ВИДЕО

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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, пожарные, чс
Есть версия, что на предприятии произошел технический выброс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несколько взрывов на заводе в подмосковных Люберцах произошло вечером в субботу, 26 сентября. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Предприятие, на котором произошло ЧП, производит гипохлорит натрия, в котором содержится до 95% хлора», — уточняет издание Baza. Очевидцы инцидента утверждают, что на территории завода был один мощный взрыв и несколько поменьше.

На кадрах с места происшествия виден столб черного дыма. Информации о пострадавших нет. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, сообщили, что не нашли признаков аварии. По данным источников Baza, на заводе произошел технический выброс. Спасатели выясняют причины ЧП.

Обновлено в 20.28: В пресс-службе МЧС сообщили, что взрыва не было, а на территории промзоны в Дзержинском горели бытовки и мусорные контейнеры. Площадь пожара составила 119 кв. м, сообщает издание «Подъём».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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