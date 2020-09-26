Несколько взрывов на заводе в подмосковных Люберцах произошло вечером в субботу, 26 сентября. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
«Предприятие, на котором произошло ЧП, производит гипохлорит натрия, в котором содержится до 95% хлора», — уточняет издание Baza. Очевидцы инцидента утверждают, что на территории завода был один мощный взрыв и несколько поменьше.
На кадрах с места происшествия виден столб черного дыма. Информации о пострадавших нет. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, сообщили, что не нашли признаков аварии. По данным источников Baza, на заводе произошел технический выброс. Спасатели выясняют причины ЧП.
Обновлено в 20.28: В пресс-службе МЧС сообщили, что взрыва не было, а на территории промзоны в Дзержинском горели бытовки и мусорные контейнеры. Площадь пожара составила 119 кв. м, сообщает издание «Подъём».
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