Власти Москвы назвали условие для введения жесткого карантина

Если жители Москвы не будут соблюдать требования Роспотребнадзора, то городские власти будут вынуждены ужесточить карантин. Об этом заявил руководитель Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
По его словам, пока не все горожане соблюдают масочный режим. «Цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны, и это говорит о том, что пока не все москвичи ответственно относятся к использованию масок и перчаток» — цитирует Данчикова «
Ранее сообщалось, что в Москве ввели новые ограничительные меры по коронавирусу. Руководителям компаний рекомендуется вновь перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Граждане обязаны соблюдать масочный режим в транспорте и других общественных местах. При этом магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без средств индивидуальной защиты, штраф за отказ до 4000 рублей. Также СМИ стало известно, что в течение двух недель в столице могут не только объявить стопроцентную самоизоляцию, но и вернуть пропускной режим, если ситуация с заболеваемость не улучшится. Как поделились с URA.RU вирусологи, новые ограничения из-за коронавируса власти Москвы введут в районе 12—14 октября.
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