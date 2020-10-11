11 октября 2020

Потребительскую корзину россиян пересмотрят из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди закупают продукты в гипермаркетах во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, антисептик, антисептическое средство
В потребительскую корзину россиян включат антисептики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Со следующего года в потребительскую корзину россиян могут быть включены товары и услуги, которые приобрели актуальность за время пандемии коронавируса. Об этом журналистам рассказал руководитель Росстата Павел Малков.

В частности, речь идет об антисептике для рук и средств для дезинфекции поверхностей, услугах хостелов и цифровых сервисов. «Пандемия заставила нас всех обратить и более пристальное внимание на цифровые сервисы. И, кажется, актуальность таких услуг дальше будет только возрастать, поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов», — приводит газета «Известия» слова Малкова.

Что касается хостелов, их популярность выросла на фоне закрытия границ. С одной стороны, как отмечает издание, россиянам пришлось в этом году отдыхать на родине. С другой — перед правительством поставлена задача развития внутреннего туризма.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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