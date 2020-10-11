Потребительскую корзину россиян пересмотрят из-за коронавируса

В потребительскую корзину россиян включат антисептики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Со следующего года в потребительскую корзину россиян могут быть включены товары и услуги, которые приобрели актуальность за время пандемии коронавируса. Об этом журналистам рассказал руководитель Росстата Павел Малков.

В частности, речь идет об антисептике для рук и средств для дезинфекции поверхностей, услугах хостелов и цифровых сервисов. «Пандемия заставила нас всех обратить и более пристальное внимание на цифровые сервисы. И, кажется, актуальность таких услуг дальше будет только возрастать, поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов», — приводит газета «Известия» слова Малкова.

Что касается хостелов, их популярность выросла на фоне закрытия границ. С одной стороны, как отмечает издание, россиянам пришлось в этом году отдыхать на родине. С другой — перед правительством поставлена задача развития внутреннего туризма.