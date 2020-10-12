В России предложили сократить работу магазинов из-за коронавируса

Предприятия торговли могут договориться и работать в разное время, считает Анастасия Татулова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России нужно сократить работу магазинов и объектов оказания услуг. С таким предложением выступила общественный бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова.

«По этому пути шли предприятия во всём мире. Много где сейчас работают до 22 часов, общепит, например — время работы тоже сокращено», — заявила Татулова в эфире радиостанции «Говорит Москва». Омбудсмен предлагает предприятиям торговли договариваться о разном времени работы, чтобы уменьшить пересечения людей. При этом переход части сотрудников на удаленку не гарантирует того, что работники не будут появляться в общественных местах, подчеркнула Татулова.

Кроме того, стоит предоставлять отсрочку по уплате налогов до конца 2021 года всем, кто о ней попросит, считает бизнес-омбудсмен. Также Татулова просит продлить запрет на штрафы и проверки со стороны контролирующих органов, и отмечает, что сейчас они продолжают давить на предпринимателей.

В России в октябре фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. 12 октября в стране зарегистрировали 13 592 случая заражения, тогда как летом и в начале осени каждый день сообщалось о пяти-шести тысячах новых пациентов.