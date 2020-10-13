МИД Норвегии считает, что за кибератакой на парламент страны стоит Россия. Они были произведены в августе 2020 года, и сейчас в МИД выдвинули предположения. Об этом сообщает пресс-служба министерства страны.
«Мы считаем, что Россия несет ответственность за эту деятельность», — приводятся слова министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде в сообщении. По ее словам, взлом почтовых систем затрагивает самые важные демократические институты.
МИД Норвегии уже уведомило посольство РФ о своих подозрениях. «Мы также вызвали [представителей] посольства РФ, и они были поставлены в известность о нашей атрибуции», — приводит ТАСС ее слова Норвежскому телеграфному бюро. Министр также заявила, что желает быть с Россией в хороших отношениях, но не может пропустить атаку, затрагивающую демократические интересы.
Россия считает эти обвинения серьезной преднамеренной провокацией. «Считаем подобные обвинения нашей страны недопустимыми», — добавили в посольстве РФ в Норвегии, пишет ТАСС.
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