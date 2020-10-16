Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется через две недели, заявил инфекционист Евгений Тимаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 октября, — 311-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 221-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки, по данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире увеличилось на 416 096, достигнув отметки в 39 563 681. Из них выздороветь удалось уже 29 550 415 пациентам (+287 250). Жертвами COVID-19 стали 1 106 245 человек (+6 116).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 286 837 американцам. Следом идут Индия (7 430 635) и Бразилия (5 201 570). Россия в этом списке занимает четвертое место, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 369 313.

Вакцина и лекарство

На препарат от коронавируса «Илсира» установлена предельная стоимость в 47 531,10 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Максимальная цена за аналоги лекарства в несколько раз ниже. «Авифавир» будет стоить не дороже, чем 5 000 рублей за 50 таблеток, а упаковка из ста таблеток «Арепливира» обойдется в 10 000 рублей.

Массовая вакцинация от коронавируса является единственным действенным способом победить распространение инфекции. При этом информационные кампании в Москве против вакцинации заказали конкуренты, чтобы раньше выйти на рынок со своим препаратом. С таким заявлением выступил мэр столицы России Сергей Собянин.

Антимикробный препарат, применяемый для лечения бактериальных инфекций, показал свою эффективность при борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые Гонконгского университета.

Ситуация в России

Люди с избыточной массой тела находятся в группе риска по осложнениям, вызванным коронавирусной инфекцией. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Согласно статистике, которую приводит глава ведомства, в России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин.

По мнению Поповой, россияне безответственно относятся к своему здоровью, поэтому пандемия в РФ набирает обороты. Сильнее других городов в России пострадали Сочи, Омск, Норильск, Мурманск и Волгоград, выяснили аналитики консалтинговой компании КБ «Стрелка». По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, ситуация в России начнет стабилизироваться через две недели, до этого число выявляемых случаев заражения будет расти.

Случаи повторного заражения инфекцией были выявлены в России. С таким заявлением выступил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. При этом он отметил, что подобные случаи носят единичный характер. Также, по его словам, вторая волна в Москве будет интенсивнее первой.

Коронавирус в мире

Из-за одновременного распространения гриппа и коронавируса возникает сложность для системы здравоохранения. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, меры по борьбе с СOVID-19 эффективны и для предотвращения распространения гриппа. Среди них — ношение масок, соблюдение социальной дистанции и проветривание помещений.

Пандемия закончится даже в случае отсутствия вакцины от нового коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде.