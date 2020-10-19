В Подмосковье вводят новые ограничения из-за коронавируса

Андрей Воробьев считает, что массовые мероприятия в Московской области нужно запретить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 21 октября в Подмосковье запрещено посещать массовые мероприятия. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«C 21 октября Подмосковье примет дополнительные ограничения», — сообщает телеканал 360 в своем telegram-канале со ссылкой на Воробьева. Массовые мероприятия в регионе проводиться не будут. В том числе запрещено посещение музеев и выставок, а также отменены массовые спортивные мероприятия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какой стратегии стоит придерживаться в Москве и Подмосковье, чтобы снизить прирост новых случаев коронавируса. Он подчеркнул, что некоторые меры борьбы с коронавирусом необходимы, но вводить масштабный карантин нецелесообразно.

По словам Собянина, в Москве много зараженных COVID-19, потому что в столице живет в 10 раз больше человек, чем в среднем городе РФ, передает агентство Nation News. По его словам, в Москве эффективнее выявляют зараженных COVID-19.