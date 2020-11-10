В Госдуме не исключают новых отставок в правительстве РФ. Представители фракций считают, что премьер-министр Михаил Мишустин заменит все кадры своего предшественника Дмитрия Медведева.
«Совершенно очевидно, что Михаил Мишустин создает свою команду, со своими взглядами. Постепенно ее покинут все кадры, которые работали при Дмитрии Медведеве. Поэтому замены мы еще увидим», — цитируют «Известия» первого зампреда фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова.
Такого же мнения придерживаются в ЛДПР. Зампред фракции Ярослав Нилов считает, что исключать новых переназначений нельзя. А вот в партии КПРФ даже назвали имя министра, который должен уйти в отставку. По мнению члена фракции Николая Харитонова, это глава Минфина Антон Силуанов. Коммунисты уже обратились с таким требованием к президенту Владимиру Путину. Депутаты считают, что к бюджету страны слишком много претензий. «Мы не видим, что министр старается и ищет возможности по исправлению ситуации, хотя они существуют», — отметил Харитонов.
Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. Позже Мишустин назначил временно исполняющих обязанности глав трех министерств. Обязанности главы Минтранса будет исполнять Александра Нерадько, возглавлявший Росавиацию. На должность врио главы Минприроды назначена заместитель Кобылкина — Светлана Радченко. Исполнять обязанности главы Министерства строительства и ЖКХ будет заместитель Якушева — Ирек Файзуллин.
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