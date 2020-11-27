В Иране совершено убийство руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Последний скончался в больнице от полученных ранений.
«Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован», — пишет РИА «Новости». Врачи не смогли спасти ученого.
Трагедия, по данным иранского агентства Tasnim, произошла в населенном пункте Абсард в провинции Тегеран. Когда автомобиль физика проезжал по одной из площадей, рядом взорвался Nissan, после чего началась стрельба. В ходе перестрелки охранник Фахризаде получил четыре ранения. В Минобороны страны произошедшее назвали терактом. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что к инциденту может быть причастен Израиль. По некоторым данным, погибший возглавлял работы по созданию ядерных боеголовок.
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