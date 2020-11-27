27 ноября 2020

Раскрыты подробности убийства ученого в Иране. Его считают создателем ядерных боеголовок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, оружие, терроризм, автоматы, террористы, военные действия, сирийцы
Неизвестные устроили покушение на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде Фото: depositphotos.com

В Иране совершено убийство руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Последний скончался в больнице от полученных ранений.

«Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован», — пишет РИА «Новости». Врачи не смогли спасти ученого.

Трагедия, по данным иранского агентства Tasnim, произошла в населенном пункте Абсард в провинции Тегеран. Когда автомобиль физика проезжал по одной из площадей, рядом взорвался Nissan, после чего началась стрельба. В ходе перестрелки охранник Фахризаде получил четыре ранения. В Минобороны страны произошедшее назвали терактом. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что к инциденту может быть причастен Израиль. По некоторым данным, погибший возглавлял работы по созданию ядерных боеголовок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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