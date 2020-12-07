Единороссы вступились за крупные вузы, которым грозит ликвидация

Три вуза могут попасть под оптимизацию, инфицированную Россвязью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты Госдумы от «Единой России» выступили против ликвидации ряда цифровых вузов России, которые Россвязь планировала преобразовать в филиалы Московского технического университета связи и информатики. По инициативе фракции «Единой России» комитет по информационной политике обсудил изменения и направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой остановить оптимизацию.

Ранее стало известно, что реформа может коснуться Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имений Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Инициатива Россвязи встретила сопротивление научного сообщества в регионах. К примеру, в открытом письме преподаватели и студенты СПбГУТ предупредили об угрозе утраты самостоятельности вуза с 90-летней историей.

«Комитет рассмотрел ситуацию, внимательно обсудил. Реализация этого плана [оптимизации] приведет к утрате имеющегося образовательного потенциала. Фактической ликвидации самостоятельных вузов, каждый из которых является крупнейшим межрегиональным научно-образовательным центром. Все эти вузы высокоэффективны, выпускники имеют большую востребованность на рынке труда — 80-90% из них сразу же устраиваются по специальности», — сказал председатель комитета, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн ER.RU.

По мнению депутата, «речь идет о желании руководства Россвязи создать такой гипервуз под себя и в дальнейшем возглавить». Хинштейн заявил о риске сокращения профессорско-преподавательского состава и студентов в результате преобразования вузов. «При этом численность их сегодня высока — в СПбГУТ учатся свыше 13 тысяч человек, в ПГУТИ и СибГУТИ — более 6,5 тысяч, — добавил Александр Хинштейн, — Действия Россвязи впрямую противоречат проводимой в стране государственной политике и поставленной президентом задаче об определении цифровой трансформации в качестве национальной идеи развития до 2030 года».