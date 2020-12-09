09 декабря 2020

Власти США заставляют Facebook избавиться от WhatsApp и Instagram

© Служба новостей «URA.RU»
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Facebook хотят заставить распродать свои медиа-активы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала антимонопольный иск против Facebook с требованием обязать соцсеть продать Instagram и WhatsApp. Об этом говорится на сайте комиссии.

«Действия Facebook по закреплению и поддержанию своей монополии лишают потребителей преимуществ конкуренции. Наша цель — заставить Facebook отказаться от антиконкурентного поведения, чтобы инновации и свободная конкуренция могли процветать», — заявил директор Бюро конкуренции FTC Ян Коннер. К иску, в котором комиссия требует соцсеть продать Instagram и WhatsApp, присоединились прокуроры 46 штатов, а также округа Колумбия и Гуама.

Facebook приобрела мессенджер WhatsApp в 2014 году за 19 миллиардов долларов, а Instagram — в 2012-м за миллиард долларов. В мае прошлого года сооснователь Facebook Крис Хьюз предложил разделить три соцсети на независимые компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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