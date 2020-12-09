Власти США заставляют Facebook избавиться от WhatsApp и Instagram

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала антимонопольный иск против Facebook с требованием обязать соцсеть продать Instagram и WhatsApp. Об этом говорится на сайте комиссии.
«Действия Facebook по закреплению и поддержанию своей монополии лишают потребителей преимуществ конкуренции. Наша цель — заставить Facebook отказаться от антиконкурентного поведения, чтобы инновации и свободная конкуренция могли процветать», — заявил директор Бюро конкуренции FTC Ян Коннер. К иску, в котором комиссия требует соцсеть продать Instagram и WhatsApp, присоединились прокуроры 46 штатов, а также округа Колумбия и Гуама.
Facebook приобрела мессенджер WhatsApp в 2014 году за 19 миллиардов долларов, а Instagram — в 2012-м за миллиард долларов. В мае прошлого года сооснователь Facebook Крис Хьюз предложил разделить три соцсети на независимые компании.
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