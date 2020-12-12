Роспотребнадзор раскрыл схемы обмана клиентов в автосалонах

Речь идет о неофициальных салонах, где представлены новые и подержанные машины от различных брендов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне стали чаще жаловаться на обманы и нарушения со стороны автосалонов. Клиентов, как правило, заманивают несуществующей низкой ценой и выгодными кредитами. О мошеннических схемах в автосалонах рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Речь в первую очередь идет о неофициальных салонах, где представлены новые и подержанные машины от различных брендов. «Популярный прием среди недобросовестных продавцов — указание в рекламе и при обращении к ним по телефону недостоверной, сильно заниженной стоимости автомобиля. Цены могут отличаться от рыночных на 300—500 тысяч рублей и более. Так мошенники завлекают клиентов в свой салон, убеждая, что машина стоит на складе, и ее можно приобрести в любой момент», — пишут «Известия». Обычно, когда клиент приезжает, оказывается, что нужной модели на самом деле в наличии нет, либо заметно меняется цена. Больше всего от подобных приемов страдают водители, прибывшие за покупкой из других регионов — они в таких салонах стараются приобрести хоть что-то, чтобы «поездка прошла не зря».

В Роспотребнадзоре призывают с осторожностью относиться к предложениям продажи автомобилей по цене ниже рыночной. Кроме того, в ведомстве советуют внимательно изучать отзывы о компаниях, которые продают машины. Лучше изучить несколько сайтов, поскольку злоумышленники часто используют подставные ресурсы, где сами публикуют положительные отзывы. Тем, кто столкнется с противозаконными действиями автосалона, в Роспотребнадзоре советуют обращаться к производителю и непосредственному виновнику-продавцу с претензией, а также направлять жалобу непосредственно в само контролирующее ведомство. К обращению необходимо приложить документированные доказательства, а также претензионную переписку с продавцом. Есть также вариант обратиться в суд, а если речь идет об очевидном мошенничестве — в полицию.

22 ноября россиянам рассказали о схемах обмана при продаже машин в автосалонах. Оказалось, что их десятки. В этот же день американский журнал Consumer Reports представил рейтинг самых надежных машин. На первом месте оказалась Mazda, второе досталось Toyota, а третье Lexus.