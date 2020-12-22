Губернатор Александр Моор выступил перед региональным правительством с ежегодным посланием Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор выступил перед правительством региона — тарифы ЖКХ вырастут — назначен новый природоохранный прокурор — программа переселения с Ямалом не подписана. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава региона выступил с традиционным посланием

Губернатор Александр Моор выступил перед региональным правительством. Глава региона, в частности, заявил, что в 2021 году необходимо сохранить рабочие места и доходы населения.

Также глава области отметил и неудовлетворительные результаты в работе властей региона.

В ходе обращения губернатор заявил, что правительство области пересмотрит региональные законы и отменит неработающие. По мнению источника URA.RU из правительства, отменить могут десятки правовых актов.

Вырастут платежи на услуги ЖКХ

С 1 июля на 3,4% в области повысятся коммунальные тарифы. Об этом сообщает региональный департамент тарифной и ценовой политики.

Назначен новый природоохранный прокурор

Тюменским межрайонным природоохранным прокурором была назначена Ирина Есипова. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Регион не согласовал программу переселения с Ямалом

Ямал и Тюмень не смогли договориться о переезде жителей ЯНАО в регион по программе «Сотрудничество» на 2021 год. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительственным структурам.