22 декабря 2020
21 декабря 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 23 декабря. Губернатор выступил с обращением к властям, услуги ЖКХ подорожают

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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Губернатор Александр Моор выступил перед региональным правительством с ежегодным посланием Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор выступил перед правительством региона — тарифы ЖКХ вырастут — назначен новый природоохранный прокурор — программа переселения с Ямалом не подписана. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава региона выступил с традиционным посланием

Вырастут платежи на услуги ЖКХ

Назначен новый природоохранный прокурор

  • Тюменским межрайонным природоохранным прокурором была назначена Ирина Есипова. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Регион не согласовал программу переселения с Ямалом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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