Молодая жена Петросяна примерила платье уральских дизайнеров

Супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова примерила платье от уральских дизайнеров «12 storeez». Фотосессию она выложила в Instagram. Снимок подписан: «Минутка самолюбования».
В интернет-магазине «12 storeez» это бархатное платье на бретелях размещено в разделе новинок и стоит 12 980 рублей. Но вполне возможно, что вскоре Татьяне придется отказаться от обтягивающих платьев в пользу более свободной одежды: в семье ожидается пополнение.
Ранее в прямом эфире телеканала НТВ соседка Петросяна сообщила, что Татьяна ждет уже второго ребенка. Евгений и Татьяна долго скрывали свой роман (она работала помощницей юмориста, а сам Петросян в то время разводился). Год назад они тайно поженились, а вскоре у пары родился сын Ваган.
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