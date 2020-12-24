Молодая жена Петросяна примерила платье уральских дизайнеров

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Клипарт. Евгений Петросян. Екатеринбург, петросян евгений
Евгению Петросяну досталась жена-модница Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова примерила платье от уральских дизайнеров «12 storeez». Фотосессию она выложила в Instagram. Снимок подписан: «Минутка самолюбования».

В интернет-магазине «12 storeez» это бархатное платье на бретелях размещено в разделе новинок и стоит 12 980 рублей. Но вполне возможно, что вскоре Татьяне придется отказаться от обтягивающих платьев в пользу более свободной одежды: в семье ожидается пополнение.

Ранее в прямом эфире телеканала НТВ соседка Петросяна сообщила, что Татьяна ждет уже второго ребенка. Евгений и Татьяна долго скрывали свой роман (она работала помощницей юмориста, а сам Петросян в то время разводился). Год назад они тайно поженились, а вскоре у пары родился сын Ваган.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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