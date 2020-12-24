Власти Москвы и Подмосковья рекомендуют не работать 31 декабря

Сергей Собянин и Андрей Воробьев рекомендуют сделать 31 декабря выходным днем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Последний день 2020 года в Москве и Подмосковье должен быть выходным. Соответствующие рекомендации дали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Собянин рекомендовал всем работодателям сделать 31 декабря в Москве нерабочим днем», — передает ТАСС. Предложение градоначальника распространяется на работников бюджетных учреждений, которые не участвуют в подготовке Нового года.

Губернатор Воробьев, в свою очередь, подписал распоряжение, в котором также рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем, передает сайт «Подмосковье сегодня». При этом глава Московской области призвал работодателей сохранить сотрудникам заработную плату.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к главам российских регионов с предложением объявить 31 декабря выходным днем. Глава государства отметил, что работа в последний день становится «своеобразной».