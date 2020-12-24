Депутаты гордумы Тюмени снизили расходы на расселение в бюджете города на 2021 год Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Предприятия отправляют сотрудников на выходной 31 декабря — гордума Тюмени уменьшила расходы на расселение — пенсионерку и ее внучку выгоняют на улицу — тюменка выиграла суд у роддома. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:

Тюменские предприятия объявили 31 декабря выходным

Более трети сотрудников тюменских компаний не пойдут на работу 31 декабря, так как их руководители объявили этот день выходным. Официально последний день года в регионе выходным не объявлен.

Депутаты гордумы Тюмени уменьшили расходы на расселение

Тюменские парламентарии одобрили уменьшение объема средств, которые будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья. Однако по другим статьям расходов финансирование увеличили.

Пенсионерку с внучкой выселяют из единственного жилья

Пожилую жительницу Тюмени и ее внучку-сироту власти лишают единственного жилья. Об этом URA.RU рассказала сама пенсионерка. Женщина проиграла суд и не смогла добиться ответа от главы Тюмени Руслана Кухарука.

Тюменка выиграла суд у роддома

Жительница Тюмени выиграла суд у роддома №2, сотрудники которого сделали ее дочь инвалидом после того, как поставили прививку и не проверили противопоказания.