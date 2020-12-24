24 декабря 2020
23 декабря 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 25 декабря. Пенсионерку с внучкой лишают единственного жилья, сокращены расходы на расселение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный дом № 21 по улице Орловская. Тюмень, ворота, аварийный дом, ветхое жилье, улица орловская 21
Депутаты гордумы Тюмени снизили расходы на расселение в бюджете города на 2021 год Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Предприятия отправляют сотрудников на выходной 31 декабря — гордума Тюмени уменьшила расходы на расселение — пенсионерку и ее внучку выгоняют на улицу — тюменка выиграла суд у роддома. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:

Тюменские предприятия объявили 31 декабря выходным

  • Более трети сотрудников тюменских компаний не пойдут на работу 31 декабря, так как их руководители объявили этот день выходным. Официально последний день года в регионе выходным не объявлен.

Депутаты гордумы Тюмени уменьшили расходы на расселение

  • Тюменские парламентарии одобрили уменьшение объема средств, которые будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья. Однако по другим статьям расходов финансирование увеличили.

Пенсионерку с внучкой выселяют из единственного жилья

  • Пожилую жительницу Тюмени и ее внучку-сироту власти лишают единственного жилья. Об этом URA.RU рассказала сама пенсионерка. Женщина проиграла суд и не смогла добиться ответа от главы Тюмени Руслана Кухарука.

Тюменка выиграла суд у роддома

  • Жительница Тюмени выиграла суд у роддома №2, сотрудники которого сделали ее дочь инвалидом после того, как поставили прививку и не проверили противопоказания.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...