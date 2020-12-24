Депутаты гордумы Тюмени снизили расходы на расселение в бюджете города на 2021 год
Предприятия отправляют сотрудников на выходной 31 декабря — гордума Тюмени уменьшила расходы на расселение — пенсионерку и ее внучку выгоняют на улицу — тюменка выиграла суд у роддома. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:
Тюменские предприятия объявили 31 декабря выходным
- Более трети сотрудников тюменских компаний не пойдут на работу 31 декабря, так как их руководители объявили этот день выходным. Официально последний день года в регионе выходным не объявлен.
Депутаты гордумы Тюмени уменьшили расходы на расселение
- Тюменские парламентарии одобрили уменьшение объема средств, которые будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья. Однако по другим статьям расходов финансирование увеличили.
Пенсионерку с внучкой выселяют из единственного жилья
- Пожилую жительницу Тюмени и ее внучку-сироту власти лишают единственного жилья. Об этом URA.RU рассказала сама пенсионерка. Женщина проиграла суд и не смогла добиться ответа от главы Тюмени Руслана Кухарука.
Тюменка выиграла суд у роддома
- Жительница Тюмени выиграла суд у роддома №2, сотрудники которого сделали ее дочь инвалидом после того, как поставили прививку и не проверили противопоказания.
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