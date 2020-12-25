Самое важное в России и в мире на 25 декабря. Части россиянок могут увеличить детское пособие, Соколову вынесли приговор, Греф хочет закрыть льготную ипотеку

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Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , совет федерации
Сенаторы Совета Федерации на сегодняшнем заседании одобрили несколько важных законов Фото: Антон Белицкий

Сенаторы одобрили важные законы — банки снизят лимит на снятие наличных — вырастут стоимость аренды и цены на жилье — военные будут отдыхать два последних дня года — Роскосмос подал иск к партнеру — вынесен приговор по резонансному делу. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 25 декабря — в обзоре URA.RU:

Совфед одобрил поправки в закон о митингах и проект развития территорий

Банки снизят лимиты на снятие наличных

  • Российские банки могут понизить сумму, которую клиент сможет снять в банкомате с карты. Эксперты связывают это ограничение с тем, что 10 января вступит в силу новый закон, изменяющий правила оборота наличных средств.

В России вырастет стоимость аренды жилья и цена квадратного метра

  • По мнению экспертов, в 2021 году в России аренда жилья может вырасти на 15% в Москве и до 10% в крупных городах.
  • Также, по данным риэлторов, средняя цена квадратного метра жилого помещения увеличилась на 19,2% и составила почти 71 тысячу рублей. Специалисты связывают это с введением льготной ипотеки.
  • В связи тем, что цены на жилье стали расти, программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% не должна быть продлена после 1 июля 2021 года. С таким предложением выступил глава Сбера Герман Греф.

Для детей военных поднимется пособие

  • Женщинам-военнослужащим могут в два раза увеличить пособие по уходу за ребенком. Такое заявление сделала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Министр обороны объявил два выходных дня для военных

31 декабря официально станет выходным днем с 2021 года

  • Министерство труда работает над поправками в Трудовой кодекс России, которые позволят россиянам отдыхать 31 декабря. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. По его словам, последний день 2021 года будет выходным уже официально, поправки к ТК РФ коснутся следующих годов.

Автошколы будут проверять по-другому

  • МВД России подготовило документ, согласно которому изменятся критерии оценки автошкол Госавтоинспекцией. Теперь организации, которые готовят водителей, будут проверять по шести показателям.

Роскосмос подал миллиардный иск к ракетостроителям

Силовики провели обыски у бывшей жены Фургала

  • Следователи провели обыски в квартире бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, чтобы обнаружить документы, подтверждающие, что бухгалтер Фургала готовилась к хищению более 305 млн рублей.

Следователи задержали Любовь Соболь

Историку Соколову вынесли приговор

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