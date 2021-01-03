За полгода до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) российские школьники в соцсетях разделились на два лагеря: одни в спешке готовятся самостоятельно или с репетиторами, а другие ищут альтернативу подготовке.
Кто-то из пользователей прокрастинирует, кто-то строит альтернативные планы на дальнейшую жизнь. Большинство школьников переживают, что у них не хватит времени для подготовки. Также многие ученики говорят, что уже очень сильно устали.
У меня осталось 6 дней, чтобы прочитать войну и мир, потому что егэ само себя не сдаст— ??вента?? — 6 (@marinbrak) January 3, 2021
Также у меня осталось 2 недосмотренные дорамы и 13 фанфиков в списке чтения
Так вот, наверное, лучше начать с 12 фанфика
Другие школьники отложили свои привычные увлечения и уже в новогодние каникулы начали готовиться к ЕГЭ. Самые ответственные даже перестали общаться с друзьями в соцсетях.
Возможно мью недоумевают почему я так неактивна и тд— ???????????????? ???????????????????????? (@lilch_y) January 4, 2021
Причина всему этому - подготовка к егэ
Так как осталось полгода, плюс сейчас каникулы, я очень редко появляюсь в соц сетях и в основном трачу свободное время на занятия и отдых????
Как говорится, прошу понять и простить
я раньше:думаю о мальчиках— сияю среди отбросов (@yasnovajivuuuuu) January 4, 2021
я сейчас:думаю о ЕГЭ и о том,как исправить оценки в аттестате????
Ранее в Министерстве образования и науки России сообщили об отмене досрочного ЕГЭ в 2021 году из-за коронавируса, пишет «
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