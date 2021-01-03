Многие российские школьники переживают о скорой сдачи ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За полгода до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) российские школьники в соцсетях разделились на два лагеря: одни в спешке готовятся самостоятельно или с репетиторами, а другие ищут альтернативу подготовке.

Кто-то из пользователей прокрастинирует, кто-то строит альтернативные планы на дальнейшую жизнь. Большинство школьников переживают, что у них не хватит времени для подготовки. Также многие ученики говорят, что уже очень сильно устали.

У меня осталось 6 дней, чтобы прочитать войну и мир, потому что егэ само себя не сдаст

Также у меня осталось 2 недосмотренные дорамы и 13 фанфиков в списке чтения



Так вот, наверное, лучше начать с 12 фанфика — ??вента?? — 6 (@marinbrak) January 3, 2021

Судя по всему, кто-то уже определился со своей дальнейшей жизнью скриншот Twitter

…а кто-то еще находится в смятении скриншот Twitter

Другие школьники отложили свои привычные увлечения и уже в новогодние каникулы начали готовиться к ЕГЭ. Самые ответственные даже перестали общаться с друзьями в соцсетях.

Возможно мью недоумевают почему я так неактивна и тд

Причина всему этому - подготовка к егэ

Так как осталось полгода, плюс сейчас каникулы, я очень редко появляюсь в соц сетях и в основном трачу свободное время на занятия и отдых????

Как говорится, прошу понять и простить — ???????????????? ???????????????????????? (@lilch_y) January 4, 2021

я раньше:думаю о мальчиках

я сейчас:думаю о ЕГЭ и о том,как исправить оценки в аттестате???? — сияю среди отбросов (@yasnovajivuuuuu) January 4, 2021

Школьники переживают, как репетиторы будут их готовить к ЕГЭ скриншот Twitter

Ранее в Министерстве образования и науки России сообщили об отмене досрочного ЕГЭ в 2021 году из-за коронавируса, пишет « Федеральная служба новостей» . Также частично отменили сами экзамены.