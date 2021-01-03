03 января 2021

Школьники в соцсетях нашли альтернативу подготовке к ЕГЭ. «Может, поступить на алкаша»

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен. Курган, паспорт, егэ, школа, ученики, школьная парта
Многие российские школьники переживают о скорой сдачи ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За полгода до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) российские школьники в соцсетях разделились на два лагеря: одни в спешке готовятся самостоятельно или с репетиторами, а другие ищут альтернативу подготовке.

Кто-то из пользователей прокрастинирует, кто-то строит альтернативные планы на дальнейшую жизнь. Большинство школьников переживают, что у них не хватит времени для подготовки. Также многие ученики говорят, что уже очень сильно устали.

Судя по всему, кто-то уже определился со своей дальнейшей жизнью
скриншот Twitter
…а кто-то еще находится в смятении
скриншот Twitter

Другие школьники отложили свои привычные увлечения и уже в новогодние каникулы начали готовиться к ЕГЭ. Самые ответственные даже перестали общаться с друзьями в соцсетях.

Школьники переживают, как репетиторы будут их готовить к ЕГЭ
скриншот Twitter

Ранее в Министерстве образования и науки России сообщили об отмене досрочного ЕГЭ в 2021 году из-за коронавируса, пишет «Федеральная служба новостей». Также частично отменили сами экзамены.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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