Новые власти США приняли решение по санкциям к России из-за Крыма

США не снимет санкции против России, введенные из-за ситуации с Крымом Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Соединенные Штаты Америки не ослабят санкции, которые ввели из-за ситуации на Украине и в Крыму. Об этом заявил американский посол США в России Джон Салливан.

«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции», — объяснил Салливан в интервью «Дождю». Он отметил, что украинский вопрос по-прежнему остается приоритетным для США. Политик подчеркнул, что при изменении границ нужно соблюдать закон. Тогда эта процедура будет допустимой.

Конфликт России с США и Евросоюзом произошел в 2014 году после воссоединения РФ с Крымом. Тогда Америка и западные страны ввели против России санкции, которые действуют до сих пор. Они уже много раз расширялись, к примеру, со ссылкой на события в Донбассе. Действие санкций распространяется на власти Крыма, некоторых россиян, банковский и промышленный секторы экономики.

Также санкции против России ввела Украина. 29 января президент Украины Владимир Зеленский расширил санкционные списки, пишут argumenti.ru. Ранее Франция призвала ввести новые санкции против России.