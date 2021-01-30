Новые власти США приняли решение по санкциям к России из-за Крыма

Соединенные Штаты Америки не ослабят санкции, которые ввели из-за ситуации на Украине и в Крыму. Об этом заявил американский посол США в России Джон Салливан.
«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции», — объяснил Салливан в интервью «Дождю». Он отметил, что украинский вопрос по-прежнему остается приоритетным для США. Политик подчеркнул, что при изменении границ нужно соблюдать закон. Тогда эта процедура будет допустимой.
Конфликт России с США и Евросоюзом произошел в 2014 году после воссоединения РФ с Крымом. Тогда Америка и западные страны ввели против России санкции, которые действуют до сих пор. Они уже много раз расширялись, к примеру, со ссылкой на события в Донбассе. Действие санкций распространяется на власти Крыма, некоторых россиян, банковский и промышленный секторы экономики.
Также санкции против России ввела Украина. 29 января президент Украины Владимир Зеленский расширил санкционные списки, пишут argumenti.ru. Ранее Франция призвала ввести новые санкции против России.
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