Во Франции призвали ввести действенные санкции против РФ

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан поднял тему санкций после акций в поддержку Алексея Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Против России следует ввести действенные санкции в связи с делом блогера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными», — приводит слова Ле Дриана РИА «Новости», которые он сказал в эфире радиостанции France Inter. По его словам, 25 января должна состояться встреча глав МИД стран Евросоюза, на которой будет подниматься вопрос о Навальном.

Также глава МИД Франции призвал пролить свет на дело Навального. Кроме того, Ле Дриан подверг критике действия правоохранительных органов во время акций, которые прошли в России 23 января.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикации посольства США о незаконных митингах в России являются вмешательством во внутренние дела другой страны. Американская дипмиссия сообщала, что следит за информацией о протестных акциях в российских городах, пишет агентство Nation News.

Алексей Навальный был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору за совершение мошеннических действий — по «делу Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный из-за того, что у блогера не было объективных причин пропускать явку в правоохранительные органы. О завершении лечения пациента клиника Charite сообщила в сентябре, однако он остался в Германии. В связи с этим Навального объявили в розыск. Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 тысяч граждан России.