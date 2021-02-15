Дмитрий Медведев не исключил, что идеи по созданию оператора будут обсуждаться на Госсовете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» обсудила с Газпромом и правительством РФ идею создания единого регионального оператора газификации. 15 февраля во время совещания с членами кабмина и представителями энергетической компании лидер партии Дмитрий Медведев сообщил, что этот проект поможет завершить газификацию субъектов страны к 2030, как ранее поручил президент РФ Владимир Путин.

Создание оператора позволит не только снизить стоимость подведения газа для потребителей, но и упростит порядок оформления необходимых документов. За счет этого будут вдвое сокращены сроки подключения к газу. «Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом — включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе, через удобные для граждан форматы — МФЦ и портал Госуслуг», — сказал Дмитрий Медведев.

Для работы оператора необходимы изменения в градостроительном, земельном и лесном законодательстве, отметил политик. Они уже предусмотрены в проекте «дорожной карты», которую Минэнерго разработало совместно с партией. Идею создания оператора поддержали и в Газпроме. Глава энергокомпании Алексей Миллер заявил, что изменения позволят на 30% снизить стоимость подключения домов к газу. Положительно об идее высказываются и в регионах.

В Курганской области на строительство газопроводов за пять лет потратят 17,5 млрд рублей Фото: пресс-служба «Единой России»

«В Зауралье в ближайшие годы газифицируют десятки населенных пунктов. Схема газификации утверждена соглашением, которое подписали глава ПАО „Газпром“ Алексей Миллер и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Газ получат десять райцентров, которые до сих пор не были газифицированы. Также этот вид топлива получат десятки населенных пунктов, через которые пройдут новые газопроводы. Объем финансирования программы на пять лет — с 2021 по 2025 год — 17,5 млрд рублей», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в курганской облдуме Марат Исламов.

В Тюменской области собираются к 2025 году газифицировать 98% населенных пунктов, добавил местный депутат, координатор партпроекта «Российское село» Юрий Конев. «Правительство области также помогает малоимущим семьям, инвалидам, ветеранам и другим категориям, которые имеют льготы, и выделяет из бюджета сумму в пределах 40 тысяч рублей на подведение газа к дому», — рассказал единоросс.

В Тюменской области планируют газифицировать 98% населенных пунктов к 2025 году Фото: пресс-служба «Единой России»

Медведев отметил, что «Единая Россия» с правительством и Газпромом обобщит все предложения. В дальнейшем их могут рассмотреть на заседании Госсовета. «Люди ждут того, что страна будет газифицирована полностью. Цель важная и хорошо понятная. Мы должны в установленные поручением Президента сроки провести завершение газификации нашей страны», — заключил председатель Партии.

«Единая Россия» в августе 2020 года предложила возложить на Газпром затраты по подключению граждан к газораспределительным сетям. Ожидается, что к концу 2024 года будут газифицированы более 90% населенных пунктов.