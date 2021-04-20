20 апреля 2021

Украина укрепляет и минирует границу с Крымом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, украина, турция, черное море, страны, европа, политическая карта
Украинская армия укрепляет южную границу. Фото:

Украинская армия создает новые укрепления и минирует приграничную территорию на южном направлении. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Инженерное подразделение группировки войск, которое несет боевую службу на южном направлении Украины, ведет оборудование новых боевых позиций и строительство фортификационных сооружений. В частности, с начала года силами военных инженеров оборудованы окопы и укрытия для боевой техники, создана система траншей между блиндажами, а также продолжается строительство огневых сооружений для усиления позиций. Инженерно-саперные подразделения сводного отряда оперативного обеспечения ведут установку минно-взрывных, а также невзрывных заграждений», — написала пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

В зону оперативного командования «Юг» ВСУ входят Херсонская, Одесская и Николаевская области, граничащие с Крымом, уточняет ТАСС. Точное место работ в ВСУ не указали.

Ранее офицер ВСУ раскрыл военные планы Украины по укреплению позиций в случае обострения ситуации на Донбассе. «Неделю назад поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника», — рассказал майор из подразделения, находящегося под Горловкой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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