Друг Зверева рассказал о нищете стилиста. «Нет денег даже на продукты»

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Шоумен и парикмахер Сергей Зверев в Тверском районном суде г. Москвы. Москва, зверев сергей, человек в короне
По словам друга, стилист находится в депрессии Фото:

У стилиста и телеведущего Сергея Зверева возникли финансовые проблемы. Как рассказал журналистам друг шоумена, заработки Зверева сильно сократились из-за отсутствия гастролей.

«Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов», — передает слова приятеля «MK». По его словам, у Зверева есть сеть салонов, однако долгое время они были закрыты из-за коронавирусных ограничений. Недавно их смягчили, но нанесенный урон бизнесу стилист пока никак не может компенсировать.

Ранее Зверев собирался баллотироваться в Госдуму от Бурятии. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что для этого у него есть народная поддержка и любовь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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