У стилиста и телеведущего Сергея Зверева возникли финансовые проблемы. Как рассказал журналистам друг шоумена, заработки Зверева сильно сократились из-за отсутствия гастролей.
«Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов», — передает слова приятеля «
Ранее Зверев собирался баллотироваться в Госдуму от Бурятии. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что для этого у него есть народная поддержка и любовь.
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