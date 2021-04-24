По словам друга, стилист находится в депрессии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У стилиста и телеведущего Сергея Зверева возникли финансовые проблемы. Как рассказал журналистам друг шоумена, заработки Зверева сильно сократились из-за отсутствия гастролей.

«Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов», — передает слова приятеля « MK ». По его словам, у Зверева есть сеть салонов, однако долгое время они были закрыты из-за коронавирусных ограничений. Недавно их смягчили, но нанесенный урон бизнесу стилист пока никак не может компенсировать.

Ранее Зверев собирался баллотироваться в Госдуму от Бурятии. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что для этого у него есть народная поддержка и любовь.